47ª edição da Expotrês é lançada oficialmente com programação completa

Foi realizado o lançamento oficial da Expotrês 2025, a tradicional exposição de Três Lagoas. O evento, que aconteceu na sede do Sindicato Rural de Três Lagoas, na noite de quarta-feira (14), revelou a programação completa dos cinco dias de festa, que ocorrerá de 11 a 15 de junho.

Preparativos e Novidades da Expotrês

O presidente do Sindicato Rural, Bruno Ribeiro, informou que 90% da Expotrês já está pronta.

“Nossa expectativa é muito grande, o planejamento está se cumprindo, 90% está pronto da nossa expectativa”, afirmou Ribeiro.

Uma das grandes novidades deste ano é a forte participação do setor florestal, um dos pilares do agronegócio em Três Lagoas. Ribeiro expressou sua satisfação com a confirmação da Eldorado Brasil como patrocinadora da feira.

“Olha, o agro, o setor florestal é um braço do agronegócio. E a Eldorado Brasil já me consolidou, que vai entrar como patrocinador apresenta. Já está tudo certo”, disse Ribeiro.

Presença de Autoridades e Expectativas para o Evento

O lançamento oficial contou com a presença do prefeito Cassiano Maia, do presidente da Câmara Municipal, Vereador Tonhão, e de outras autoridades. O prefeito Maia destacou a importância da Expotrês para promover o potencial de Três Lagoas.

“Não há dúvida, Três Lagos vem protagonizando aí toda uma força dentro do agro, mas também na celulose, somos a capital nacional, então nós precisamos realmente aproximar o sindicato rural, os empresários, o comércio da nossa cidade, para estarmos unidos, numa força só, com o mesmo objetivo de vender a nossa cidade para o cenário nacional”, afirmou Maia.

O presidente da Câmara, Vereador Tonhão, ressaltou a importância cultural da Expotrês para o município.