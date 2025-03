4ª etapa do Circuito de Corridas comemora 190 anos da Polícia Militar de MS

Três Lagoas se prepara para receber a 4ª etapa do Circuito de Corridas alusivo aos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O evento ocorrerá no dia 27 de julho de 2025 e oferecerá percursos de 5 km, 10 km, caminhada e prova kids.

A corrida será uma excelente oportunidade para os participantes se desafiarem e interagirem com a comunidade e com os policiais militares. As inscrições estarão disponíveis por meio do Instagram oficial do 2º Batalhão de Polícia Militar (2°BPM), que disponibilizará todas as informações e detalhes para quem deseja garantir a participação.