4ª Serenata de São Francisco de Assis acontece neste domingo com churrasco, música e solidariedade

A Paróquia São Francisco de Assis, localizada no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, realiza neste domingo (20) a 4ª Serenata de São Francisco de Assis. O evento, já tradicional no calendário da comunidade católica, é considerado o maior encontro gastronômico cristão da cidade e espera receber cerca de 1.200 pessoas no espaço Arenamix .

Segundo o padre João Molina, um dos organizadores, os preparativos estão em ritmo acelerado.

“Ontem mesmo realizamos um treinamento com a coach Liginha no Centro Juvenil, envolvendo toda a equipe. Foi um momento importante de entrosamento para que possamos entregar mais uma vez um evento maravilhoso para a cidade e para todo o povo cristão”, destacou.

A programação começa às 10h da manhã, com recepção do público e almoço servido ao meio-dia. O cardápio é o já consagrado churrasco preparado pelo grupo “Os Brutos”, parceiros do evento desde a primeira edição. A festa ainda contará com música ao vivo com Trio Raízes, Anderson e Claudinho, além da participação de um DJ, mantendo a animação durante todo o dia.

Os convites continuam à venda na própria paróquia e também de forma online pelo site Guichê Web. Os valores são de R$ 120 para adultos e R$ 60 para crianças de 8 a 12 anos. Crianças até 7 anos não pagam.

Mais do que diversão e boa comida, a Serenata de São Francisco tem um propósito solidário. Este ano, os recursos arrecadados serão destinados à regularização documental dos terrenos da paróquia e de outras comunidades da diocese.