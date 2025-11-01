A aréa urbana da antiga ferrovia na NOB

Três Lagoas recebeu em comodato por 30 anos toda a área urbana que antigamente era utilizada pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB). Foi essa ferrovia que deu causa ao incremento da população aqui residente naquela época, quando seus trilhos ultrapassaram as barreiras das águas do rio Paraná, para seguir sua implantação até Corumbá e suas derivações até Ponta Porã e outros ramais de integração de suas linhas atendendo o transporte de pessoas, cargas e escoando a produção do antigo Mato Grosso, que enviava gado para frigoríficos paulistas e mineiros, além de muita madeira em toras brutas para serrarias e a indústria moveleira.

A ferrovia, inquestionavelmente foi fator preponderante de integração nacional, seu funcionamento deu início ao desenvolvimento que hoje vemos acontecer em nosso Estado. Com o passar dos anos, a implantação de rodovias como a paulista Marechal Rondon e a BR 262, que nasce lá no Espírito Santo e chega na região Norte até o Mato Grosso de hoje, deu mais agilidade ao transporte rodoviário do que a ferrovia e foi ficando relegada até a determinação infeliz de paralização por deliberação da Rede Ferroviária Federal S/A, que decretou a sua agonia que se arrasta até os nossos dias.

Ora falam em reativá-la, ora, fazem os governantes, ouvidos moucos, diante do clamor público que reclama a volta da circulação de suas locomotivas. Ressurge em Campo Grande, agora, um forte movimento que reúne 50 entidades de elevada representação em Mato Grosso do Sul pela reativação dessa malha ferroviária. Defende sua reconstrução e modernização como estratégica para o desenvolvimento. Enfim, infelizmente, a Rumo – empresa que obteve sua concessão -, só fez sucatear mais ainda o acervo ferroviário e sequer investiu na sua recuperação. Utilizou-a, enquanto pode, até paralisá-la.

Aqui em Três Lagoas, sequer consideraram aproveitar o seu antigo traçado dentro do perímetro urbano, a antiga linha férrea e adequá-la para o transporte urbano fosse no modo locomotiva, ou até com um veículo leve sobre trilhos, os conhecidos VLTs. Vindo lá das circunvizinhanças do cemitério municipal e adjacências, quase numa linha reta pela avenida Custódio Andrias, poderia transportar moradores da cidade até a Vila Piloto e Jupiá, passando pela área central do comércio e vice-versa.