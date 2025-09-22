A arte de curar-se fazendo o bem (a fábula do beija-flor e o elefante)

O trabalho voluntário é uma estrada com dois sentidos: de um lado, leva dignidade, autoestima e apoio concreto a quem precisa; do outro, devolve ao benfeitor algo ainda mais valioso: a transformação interior, a alegria genuína de ser útil. Mais do que um gesto altruísta, é uma experiência que humaniza quem recebe e engrandece quem oferece. Não por acaso, é cada vez mais reconhecidopelas empresas como sinal de empatia, proatividade e inteligência emocional.

Surpreendente e encantadora é a alegria com que os voluntários relatam suas atividades, compartilhando uma energia positiva muito forte como se praticassem uma terapia gratificante: é a voluntarioterapia. Por quase cinco décadas, atuei como diretor de escola e professor. Ao longo desses anos, especialmente no contraturno das aulas, organizávamos saídas em ônibus com alunos e alunas, docentes e até pais, mães e responsáveis — todos voluntários —, para vivenciar uma realidade pouco conhecida por grande parte deles: passar uma tarde em uma escola pública da periferia, interagindo com os estudantes locais nas salas de aula, nos pátios e, mais enfaticamente, por meio de atividades esportivas e recreativas.

Outra iniciativa que realizávamos com frequência eram visitas a asilos, para pintar os muros, plantar heras epromover momentos de profunda humanização. Os estudantes cantavam músicas cuidadosamente ensaiadas — sucessos da juventude dos idosos —, encenavam pequenos jograis, aparavam unhas e cabelos, bem comolevavam doações de alimentos e medicamentos. Aos professores e professoras, cabia a missão de contextualizar essas ações por meio de atividades escolares nos diversos componentes curriculares, transformando cada gesto solidário em aprendizado significativo.

Dessas ricas experiências, colhemos alguns depoimentos dos participantes, entre os quais jovens alunos e alunas:

“Quando estou praticando o voluntariado, esqueço os meus problemas, até porque os meus problemas são pequenos diante da realidade que estou vivenciando.”

“Saí da zona de conforto e arregacei as mangas. Estou cansada, mas feliz.”

“Combate a tristeza e amplia a rede de amigos, e amigos generosos.”

“Aprendi a ser mais humano e mais humilde.”

“Levanta o ânimo e afasta os pensamentos ruins.”

Milhares de jovens vivem em uma torre de marfim, alheios às dores coletivas em seu blindado mundo — o universo de redes sociais, shoppings, clubes, games, festas glamourosas, condomínios, prédios-fortalezas e, o mais grave, escolas igualmente indiferentes às desigualdades que os cercam. Em geral, a juventude é generosa, mas carece de iniciativa e de uma consciência mais ampla deseu papel na transformação da realidade.