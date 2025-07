A Casa é Sua: 3º Festival Gastronômico Caipira será entre os dias 25 e 27 de julho em Três Lagoas

Três Lagoas se prepara para receber mais uma edição do Festival Gastronômico Caipira, que neste ano será realizado nos dias 25, 26 e 27 de julho, no estacionamento do Shopping Três Lagoas. O evento, que já faz parte do calendário oficial do município, une culinária típica, música e tradição, com entrada gratuita e programação para toda a família.

Em entrevista ao quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, o empresário e presidente da Abrasel-MS, Brenner Salviano, destacou que a edição de 2025 terá como atrações principais as bandas Falamansa e Loubet, além de artistas regionais e uma ampla praça de alimentação com 20 barracas e food trucks de associados da Abrasel.