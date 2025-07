A Casa é Sua: aprenda a fazer ‘Morango do Amor’, doce queridinho do momento

O doce morango do amor, se tornou uma verdadeira febre nas redes sociais — e também uma fonte de renda extra para quem apostou no sabor e na tendência. O assunto foi tema do quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC Canal 13.1, na terça-feira (29). Em Três Lagoas, a empreendedora Ellen Amaral, de 24 anos, é um exemplo disso: ela viu no morango uma chance de empreender, cuidar do filho pequeno e faturar trabalhando de casa.

Natural de Porto Seguro (BA) e morando há quatro anos em Três Lagoas, Ellen é mãe, esposa e estudante de Administração. Ao deixar o emprego com carteira assinada para cuidar do filho, ela encontrou no morango do amor uma oportunidade.

“Em duas semanas vendendo os morangos, consegui ganhar o que eu fazia em um mês no antigo trabalho”, contou.

Durante a exibição, Ellen ensinou o passo a passo da receita, que une morango, brigadeiro caseiro e uma calda crocante de açúcar com corante e glitter comestível. A calda — chamada por ela de “calda do terror” — é o maior desafio da receita, mas Ellen garante que com atenção e prática, qualquer um pode fazer. A dica de ouro é usar o termômetro e testar o ponto no copo com água e gelo. Ela ainda personaliza os morangos com acabamento em buquês e embalagens especiais, ideais para presentes e festas.