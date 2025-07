A Casa é Sua: campanha Carina Meneguelli Concept é voltada para a autoestima feminina

A cabeleireira Carina Meneguelli, um dos nomes mais reconhecidos da beleza em Três Lagoas, encerrou com sucesso a campanha “Meu Momento CM no Espelho”, criada para promover a reconexão das mulheres com sua essência e autoestima. Em entrevista ao A Casa é Sua, do TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, Meneguelli explicou que a ideia surgiu para mostrar que beleza vai muito além de padrões estéticos: “No CM, a proposta é que cada cliente descubra quem realmente é, sem comparação ou estereótipos”, destacou.

A campanha, que teve grande adesão nas redes sociais e sorteou kits de tratamento capilar entre as participantes, faz parte de um movimento de Meneguelli para estimular a valorização individual. “Quando a cliente se vê no espelho após a transformação, a reação é sempre emocionante. Queremos que cada pessoa entenda que é única”, disse.

Durante a entrevista, a cabelereira também falou sobre seu livro, que já está pronto para ser lançado com o título “Diamantes São Feitos Sob Pressão”. A obra, que mistura biografia, mensagens e fotos marcantes, retrata momentos de superação em sua trajetória pessoal e profissional. “Tive altos e baixos, pensei em desistir, mas voltei com mais força. Esse livro é para inspirar quem passa por dificuldades”, contou.