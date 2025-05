A Casa é Sua: coordenadora pedagógica da Wizard mostra que nunca é tarde para começar a estudar inglês

Com o primeiro semestre do ano se aproximando do fim, muitos já começam a rever as metas traçadas para 2025 — e aprender inglês está entre os objetivos mais comuns. A coordenadora pedagógica da Wizard, Gabriela Mattia, garantiu que ainda dá tempo de iniciar os estudos neste ano e explicou como funciona o processo de entrada em novas turmas na escola.

Em entrevista ao quadro A Casa É Sua, da TVC HD Canal 13.1, Gabriela destacou que a Wizard conta atualmente com cerca de 150 a 200 alunos matriculados em Três Lagoas.

“Muita gente procura o inglês por conta de viagens e melhores oportunidades de trabalho. Hoje em dia, o inglês é uma necessidade básica no currículo”, afirmou.

Segundo ela, os interessados não precisam esperar a formação de novas turmas.

“É possível começar a qualquer momento. Temos horários disponíveis e fazemos o nivelamento do aluno para identificar seu conhecimento e colocá-lo na turma ideal”, explicou.

A Wizard também adota a GSI (Global Scale of English), escala internacional que mede o nível de proficiência do aluno.