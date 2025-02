A Casa é Sua: cursinho Donadoni oferece preparação intensiva para vestibular em Três Lagoas

Ocursinho pré-vestibular Donadoni, em Três Lagoas, é uma das opções para estudantes que buscam reforço acadêmico e preparação focada para os principais vestibulares do país. Durante o quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, o professor Donadoni, responsável pelo curso, explicou que a iniciativa surgiu da necessidade de ampliar o acesso ao ensino superior na região, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades para ingressar nas universidades.

Com mais de 24 anos de experiência em sala de aula, Donadoni enfatiza que o curso funciona como um reforço dos conteúdos do ensino médio, mas com foco nos temas mais recorrentes nas provas. Além disso, ele destaca a importância do Programa de Avaliação Seriada (Passe), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), como uma alternativa estratégica para ingresso na instituição.