A Casa é Sua: dentista dá dicas sobre clareamento dental e como melhorar a estética do sorriso

A dentista Rafaela Sona, da clínica Oral Unic, participou do quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD Canal 13.1, e tirou dúvidas sobre dois dos procedimentos mais procurados atualmente nos consultórios: o clareamento dental e as facetas. A especialista explicou as indicações, cuidados e mitos em torno de cada tratamento, destacando a importância de uma avaliação individualizada.

Segundo a dentista, o clareamento dental age de dentro para fora, ao contrário das pastas branqueadoras, que apenas removem pigmentos superficiais e podem desgastar o esmalte.

“O clareamento utiliza um gel específico que penetra no dente e quebra as moléculas que causam o escurecimento. É seguro, não desgasta o dente e pode ser feito em consultório ou com moldeiras em casa”, explicou.

A profissional recomenda a combinação dos dois métodos para melhores resultados.

“No consultório usamos um gel mais concentrado, com resultado mais rápido. Já o caseiro ajuda a prolongar o efeito. Ambos são seguros, com baixa acidez, semelhante à de um suco de laranja”, completou.

Já para quem busca corrigir outros aspectos estéticos, como dentes desalinhados, manchados ou com restaurações antigas, as facetas podem ser a melhor escolha. “As facetas de porcelana são definitivas, muito resistentes e não mancham. Já as de resina são mais acessíveis, mas precisam de manutenção a cada dois ou três anos”, destacou a dentista.

Ela também alertou que, mesmo com facetas, é necessário manter uma rotina rigorosa de higiene.