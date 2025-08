A Casa é Sua: DS Beauty chega no Shopping Três Lagoas com perfumes importados e linhas de maquiagem

Três Lagoas acaba de ganhar um novo espaço dedicado ao bem-estar e à autoestima. A DS Beauty, empreendimento da empresária Deisy Sobral, será inaugurada nesta sexta-feira (8), a partir das 17h, no Shopping Três Lagoas, em frente à Riachuelo. Em entrevista ao quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, Sobral contou que a loja chega com uma proposta sofisticada e moderna, oferecendo uma linha completa de perfumaria árabe e importada, além de maquiagens nacionais e internacionais.

Conhecida por sua atuação no segmento feminino, Sobral agora expande o atendimento para o público masculino com uma seleção de fragrâncias marcantes — incluindo os perfumes árabes, que se destacam pela alta concentração de óleo essencial, longa duração e frascos luxuosos.