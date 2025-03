A Casa é Sua: especialista destaca desafios e soluções para o tratamento da obesidade

O quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora desta quinta-feira (13), abordou a obesidade como tema central. A data de 4 de março marca o Dia Mundial da Obesidade, um momento de conscientização sobre essa condição que cresce a cada ano.

Para discutir sobre o assunto, a clínica geral, Amanda Bissoli, participou do programa, compartilhando sua experiência no tratamento da obesidade por meio do método Masters Slim. A profissional, que atua em Três Lagoas há quatro anos e atende na clínica localizada no edifício Terrace, enfatizou a importância de um tratamento eficaz e sustentável para a perda de peso.

“Comecei a trabalhar com o tratamento da obesidade há sete anos, indo para o oitavo. Minha própria história me levou a essa área, pois fui uma criança e adulta obesa. Compreender que a obesidade é uma doença foi essencial para desenvolver um tratamento adequado”, afirmou a especialista.

Amanda explicou que já ajudou mais de 3 mil pessoas por meio do protocolo Masters Slim, que busca emagrecimento de forma saudável e duradoura. Segundo ela, um dos principais desafios enfrentados pelos pacientes é a tentação de recorrer a métodos rápidos e pouco eficazes. “A maioria das pessoas já tentou diversos tratamentos, incluindo medicamentos, sem sucesso. Nosso foco é a mudança de hábitos e a correção de fatores metabólicos, permitindo um emagrecimento sustentável”, explicou.