A Casa é Sua: Ford Aoki promove “Construindo Juntos – Setembro Solidário”

Durante o mês de setembro, a concessionária Ford Aoki de Três Lagoas participa da campanha global “Construindo Juntos – Setembro Solidário”, promovida pela Ford em parceria com concessionárias de todo o mundo.

A ação consiste na doação de duas cestas básicas para cada veículo vendido. Além disso, quem desejar colaborar sem necessariamente adquirir um carro pode levar cestas básicas até a concessionária, que conta com um ponto de coleta para arrecadar doações.

No quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, o gerente da Ford Aoki, Márcio Lopes, destacou que a iniciativa tem um propósito social importante.