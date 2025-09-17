Veículos de Comunicação
A Casa é Sua: Ford Aoki promove “Construindo Juntos – Setembro Solidário”

A ação consiste na doação de duas cestas básicas para cada veículo vendido

Pedro Tergolino

No quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, o gerente da Ford Aoki, Márcio Lopes, destacou que a iniciativa tem um propósito social importante. Foto: Reprodução/TVC HD.
Durante o mês de setembro, a concessionária Ford Aoki de Três Lagoas participa da campanha global “Construindo Juntos – Setembro Solidário”, promovida pela Ford em parceria com concessionárias de todo o mundo.

A ação consiste na doação de duas cestas básicas para cada veículo vendido. Além disso, quem desejar colaborar sem necessariamente adquirir um carro pode levar cestas básicas até a concessionária, que conta com um ponto de coleta para arrecadar doações.

No quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, o gerente da Ford Aoki, Márcio Lopes, destacou que a iniciativa tem um propósito social importante.

“Cada unidade vendida resulta em duas cestas destinadas a instituições de caridade de Três Lagoas. Queremos unir o sonho de conquistar um carro novo ao gesto de solidariedade, garantindo alimento na mesa de muitas famílias”, destacou.

A campanha é válida até o dia 30 de setembro. Entre os modelos disponíveis na concessionária estão a F-150, Ranger (nas versões Limit, XLT, Black e XLS), Maverick Tremor e a Territory, atualmente uma das mais procuradas pelos clientes.

O gerente reforça ainda que a Ford Aoki oferece um espaço completo para quem deseja conhecer os veículos, realizar manutenção ou adquirir peças originais.

“Além de divulgar a campanha, convidamos todos para visitar o showroom, tomar um café conosco e conhecer de perto os modelos Ford. Quem já é cliente também pode contar com nossa oficina especializada”, afirmou Lopes.

A concessionária está localizada na avenida Ranulpho Marques Leal, nº 2945, em Três Lagoas.

