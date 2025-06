A Casa é Sua: Grupo RCN recebe visita dos alunos da Escola Municipal Parque São Carlos

Acompanhados pelas professoras e pela coordenadora, os pequenos exploraram os estúdios de rádio e televisão da emissora, conheceram os bastidores e interagiram com os equipamentos e profissionais que atuam na produção de conteúdo informativo e de entretenimento.

Nesta edição do quadro A Casa é Sua, o Grupo RCN recebeu uma visita especial nesta semana: os alunos do G6 da Escola Municipal Parque São Carlos, com idades entre 5 e 6 anos, participaram de uma atividade educativa repleta de curiosidade, descobertas e sorrisos. A visita faz parte de um projeto da escola que busca apresentar diferentes profissões às crianças desde cedo.

Para a coordenadora Gláucia Cristina Ferreira, com 26 anos de experiência na educação, atividades como essa despertam o interesse dos alunos pelo futuro e ajudam a construir uma visão mais ampla de cidadania. “A educação começa com a indagação. Eles são curiosos por natureza. A visita é uma forma de mostrar, na prática, como cada profissão contribui com a sociedade”, afirmou.

A Escola Municipal Parque São Carlos atende atualmente 930 alunos, do G5 ao 8º ano, com apoio de uma equipe de 90 colaboradores. A iniciativa de aproximar os alunos do universo profissional faz parte de uma proposta pedagógica que valoriza experiências fora da sala de aula.