A Casa é Sua: Isadora faz 10 anos e tem comemoração surpresa

O clima foi de festa no quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD Canal 13.1, com a comemoração do aniversário da carismática Isadora Queiroz, que completou 10 anos nesta semana. A mini telespectadora, fã da programação da emissora, foi surpreendida com uma participação especial no estúdio, onde ganhou presentes, doces e muito carinho da equipe do programa.

A história de Isadora com o programa começou no ano passado, quando visitou os estúdios da TVC com os colegas da Escola Sesc. Na ocasião, não conseguiu falar ao microfone, o que a deixou triste. Desta vez, ela teve um momento só seu, com direito a entrevista e homenagem ao vivo.

“Estou me sentindo um pouquinho velha, mas muito legal”, brincou a aniversariante.

Durante o bate-papo, Isadora revelou que ama temaki, estrogonofe de frango e bolo de ninho com morango. Ganhou flores e uma cesta de doces do pai e um presente misterioso da escola. Fã de Chiquititas, ela disse que adoraria morar em um castelo e que, se pudesse ter um superpoder, escolheria falar com os animais.