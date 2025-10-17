A Casa é Sua: Leilão Direito de Viver será realizado no dia 9 de novembro em comemoração aos 20 anos

O tradicional Leilão Direito de Viver, em prol do Hospital de Amor de Barretos, completa 20 anos de história em Três Lagoas e será realizado no próximo domingo, 9 de novembro, a partir das 10h, na Leiloado, em ambiente climatizado. O evento é conhecido por unir solidariedade, gastronomia e entretenimento em uma das ações beneficentes mais importantes do município.

A pecuarista Leda Garcia, responsável pela organização do evento, destacou a emoção de celebrar duas décadas de trabalho voluntário em apoio ao Hospital de Amor.

“É um sentimento de gratidão e missão cumprida, mas também de responsabilidade. São 20 anos ajudando o hospital de forma ininterrupta, com muito amor, persistência e dedicação de todos os voluntários”, afirmou Leda.

A história do leilão em Três Lagoas começou com Ledir Garcia de Souza, mãe de Leda, que foi escolhida para representar a cidade em um dos mais de 800 municípios brasileiros que realizam o evento. Desde então, a família e uma grande rede de apoiadores mantêm o projeto ativo.

Em duas décadas, o leilão já arrecadou mais de R$ 5 milhões, destinados ao Hospital de Amor, que atende cerca de 200 a 300 pacientes de Três Lagoas por ano, totalizando mais de 3 mil atendimentos anuais.

“É tudo feito pelo SUS, de forma gratuita, com um atendimento de altíssimo nível. É impossível não se engajar em uma causa tão nobre”, ressaltou Leda.

Segundo ela, mais de 20 mil três-lagoenses já foram beneficiados direta ou indiretamente pelos atendimentos do hospital ao longo desses anos.

Quem quiser colaborar pode contribuir com doações variadas, desde prendas, objetos de decoração e bicicletas até animais para o leilão, como bezerros e novilhas.