A Casa é Sua: Leilão Direito de Viver será realizado no dia 9 de novembro em comemoração aos 20 anos

Quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1

Pedro Tergolino

Quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1 - Reprodução/TVC HD.
O tradicional Leilão Direito de Viver, em prol do Hospital de Amor de Barretos, completa 20 anos de história em Três Lagoas e será realizado no próximo domingo, 9 de novembro, a partir das 10h, na Leiloado, em ambiente climatizado. O evento é conhecido por unir solidariedade, gastronomia e entretenimento em uma das ações beneficentes mais importantes do município.

A pecuarista Leda Garcia, responsável pela organização do evento, destacou a emoção de celebrar duas décadas de trabalho voluntário em apoio ao Hospital de Amor.

“É um sentimento de gratidão e missão cumprida, mas também de responsabilidade. São 20 anos ajudando o hospital de forma ininterrupta, com muito amor, persistência e dedicação de todos os voluntários”, afirmou Leda.

A história do leilão em Três Lagoas começou com Ledir Garcia de Souza, mãe de Leda, que foi escolhida para representar a cidade em um dos mais de 800 municípios brasileiros que realizam o evento. Desde então, a família e uma grande rede de apoiadores mantêm o projeto ativo.

Em duas décadas, o leilão já arrecadou mais de R$ 5 milhões, destinados ao Hospital de Amor, que atende cerca de 200 a 300 pacientes de Três Lagoas por ano, totalizando mais de 3 mil atendimentos anuais.

“É tudo feito pelo SUS, de forma gratuita, com um atendimento de altíssimo nível. É impossível não se engajar em uma causa tão nobre”, ressaltou Leda.

Segundo ela, mais de 20 mil três-lagoenses já foram beneficiados direta ou indiretamente pelos atendimentos do hospital ao longo desses anos.

Quem quiser colaborar pode contribuir com doações variadas, desde prendas, objetos de decoração e bicicletas até animais para o leilão, como bezerros e novilhas.

“Qualquer ajuda é bem-vinda. Já recebemos até doações de ovos caipiras. Cada gesto conta, e tudo é revertido para o Hospital de Amor”, explicou.

Os convites para o evento custam R$ 80 e dão direito a um almoço especial, com costela no chão e sobremesas preparadas pelo chef Amon.

“Será um almoço comemorativo, preparado com muito carinho, e uma oportunidade de ajudar enquanto se desfruta de um dia agradável e solidário”, disse Leda.

Os ingressos podem ser adquiridos na FM Veículos, escritório CS e Hotel Santa Catarina.

Além das prendas e ingressos, é possível colaborar entrando em contato com a equipe organizadora pelo WhatsApp (67) 9988-4213.

“Quem quiser doar, ajudar na arrecadação ou apenas participar, será muito bem-vindo. Cada contribuição faz diferença para manter o atendimento gratuito e de qualidade do hospital”, reforçou Leda.

