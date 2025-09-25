A Casa é Sua: liderança feminina transforma o setor de combustíveis em Três Lagoas

A presença feminina no setor de combustíveis, historicamente dominado por homens, ganha cada vez mais destaque em Três Lagoas. À frente de uma rede com cinco postos de combustíveis na cidade, a empresária Sandra Vissoto é exemplo de dedicação, visão e coragem.
No quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, Vissoto conta a trajetória, que começou em 2003, quando ela e a família assumiram o Posto Atlantic.
“Foi maravilhoso, muitas emoções e insegurança, porque saímos de um ramo totalmente diferente, de padaria para combustíveis. Mas com muita força e vontade de trabalhar, ficávamos lá fora recepcionando os clientes, um por um, mostrando quem éramos e que a porta estava aberta para todos”, relembra.
Doze anos se passaram até a abertura da segunda unidade. Hoje, a rede conta com os postos Atlantic, Sete Mares, Maresias e Maré, empregando cerca de 100 famílias. Para Vissoto, mais do que números, cada conquista representa responsabilidade social.
“Não são apenas colaboradores, mas famílias que têm o pão de cada dia garantido pelo nosso trabalho”, destaca.
A empresária atribui parte do sucesso ao apoio da família e ao olhar diferenciado da gestão feminina.
“Nos quatro postos eu vejo como uma extensão da minha casa. Os detalhes fazem a diferença: desde uma cadeira bem posicionada até o jeito de acolher os clientes. Nós, mulheres, temos essa sensibilidade de olhar para muitas coisas ao mesmo tempo”, explica.
Além disso, Vissoto faz questão de abrir espaço para outras mulheres dentro da empresa.
“Todos os cargos de confiança no administrativo são ocupados por mulheres. Muitas começaram como caixas e hoje são gestoras das nossas unidades. Eu acredito muito em dar oportunidade para quem cresce junto com a gente”.
Entre os desafios enfrentados, ela cita momentos pessoais difíceis que se tornaram combustível para seguir em frente.
“Perdi minha família, mas isso me deu mais força. Tenho uma filha maravilhosa, a Vitória, que é meu maior incentivo. Ela é meu combustível e me faz caminhar cada vez mais”.
Com mais de duas décadas de experiência, a empresária deixa um recado para outras mulheres que sonham em empreender.
“É preciso ter coragem, acreditar na intuição e se cercar de pessoas que te impulsionam para cima. Com fé em Deus, trabalho e pés no chão, é possível conquistar grandes coisas”.
A história de Sandra Vissoto mostra que o setor de combustíveis também pode ser espaço para a liderança feminina, marcada pela dedicação, resiliência e inspiração.