A Casa é Sua: liderança feminina transforma o setor de combustíveis em Três Lagoas

A presença feminina no setor de combustíveis, historicamente dominado por homens, ganha cada vez mais destaque em Três Lagoas. À frente de uma rede com cinco postos de combustíveis na cidade, a empresária Sandra Vissoto é exemplo de dedicação, visão e coragem.

No quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, Vissoto conta a trajetória, que começou em 2003, quando ela e a família assumiram o Posto Atlantic.

“Foi maravilhoso, muitas emoções e insegurança, porque saímos de um ramo totalmente diferente, de padaria para combustíveis. Mas com muita força e vontade de trabalhar, ficávamos lá fora recepcionando os clientes, um por um, mostrando quem éramos e que a porta estava aberta para todos”, relembra.

Doze anos se passaram até a abertura da segunda unidade. Hoje, a rede conta com os postos Atlantic, Sete Mares, Maresias e Maré, empregando cerca de 100 famílias. Para Vissoto, mais do que números, cada conquista representa responsabilidade social.

“Não são apenas colaboradores, mas famílias que têm o pão de cada dia garantido pelo nosso trabalho”, destaca.

A empresária atribui parte do sucesso ao apoio da família e ao olhar diferenciado da gestão feminina.