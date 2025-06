A Casa é Sua: livro 'Quando Tudo Se Encaixa' explica o amor, aceitação e descobertas sobre autismo

O livro “Quando Tudo Se Encaixa – Histórias de Amor, Aceitação e Descobertas sobre o Autismo” foi lançado com o objetivo de acolher famílias, promover a conscientização e compartilhar informações técnicas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A obra reúne relatos de 19 coautores — entre pais, avós e profissionais — que viveram de perto a realidade do autismo, além de orientações práticas para educadores, profissionais da saúde e sociedade em geral.

Coordenado pela psicóloga Fernanda Monteiro, especialista em terapia cognitivo-comportamental, o projeto nasceu do contato direto com famílias de crianças autistas em Brasilândia.

“Muitas vezes, essas famílias não têm espaço para falar sobre o que sentem. Meu objetivo foi unir conhecimento técnico com relatos reais para que elas se sintam acolhidas e saibam que não estão sozinhas”, contou a psicóloga, em entrevista ao A Casa é Sua.

O livro traz capítulos escritos por profissionais de diversas áreas, incluindo psicopedagogas, médicas, advogadas e terapeutas. Uma das autoras, a psicopedagoga Amanda Rodrigues Pasotti, abordou no livro a importância do Plano Educacional Individualizado (PEI) e da adaptação curricular.