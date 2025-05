A Casa é Sua: médico tira dúvidas sobre metabolismo, emagrecimento e problemas ortopédicos

O quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, recebeu o ortopedista Maurício Naves, especializado em dor e pós-graduando em terapias regenerativas e metabolismo, para discutir temas como cansaço, dores, sedentarismo e emagrecimento.

Cansaço e Metabolismo

Naves abordou a questão do cansaço, explicando que pode estar ligado ao metabolismo. Ele mencionou que a disposição ao acordar pode ser influenciada por uma noite mal dormida ou pela falta de nutrientes como vitaminas, aminoácidos e proteínas. O médico também falou sobre reposição hormonal, que se torna relevante após os 35 anos devido ao estresse e a alimentação inadequada.

Dores e Sedentarismo

O médico pontuou sobre as dores mais comuns, com destaque para a dor nas costas e dor no joelho, frequentemente associadas ao sedentarismo, idade e sobrecarga nas articulações e alertou sobre os problemas ortopédicos causados por ficar muito tempo sentado, ressaltando a importância da postura e do reforço muscular através de atividades físicas.

Metabolismo travado e emagrecimento

O especialista confirmou que o metabolismo travado pode ser um obstáculo para o emagrecimento. Ele explicou que o metabolismo envolve a produção de energia (ATP) e que fatores como falta de nutrientes, sono inadequado e má alimentação podem travar o organismo.

Saúde Osteometabólica, disposição e perda de peso

O ortopedista discutiu a influência da saúde osteometabólica na disposição e no processo de perda de peso, mencionando protocolos avançados e tecnologias que podem destravar o metabolismo e auxiliar no emagrecimento, como o medicamento Monjaro, sempre com acompanhamento médico.