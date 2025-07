A Casa é Sua: mulheres mostram que o volante das carretas também é lugar de protagonismo feminino

Em homenagem ao Dia do Motorista, comemorado em 25 de julho, o quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, acompanhou a rotina da carreteira Simone Maria Bueno, moradora de Três Lagoas, que com coragem e determinação quebra barreiras em um setor historicamente masculino. Aos 38 anos, Simone é mãe, esposa e motorista de carreta bitrem, transportando cargas diariamente entre Três Lagoas e Aparecida do Taboado.

Apaixonada por caminhões desde a infância, ela lembra com emoção do primeiro dia ao volante da carreta.

“Suei muito, cheguei em casa e chorei, mas nunca desisti. Com incentivo do meu marido e força de vontade, fui vencendo o medo. Hoje, cada dia no volante me faz querer mais”, relatou.

Simone já operou até hexatrens — veículos de carga gigantes usados na região da celulose — e representa muitas outras mulheres que também estão conquistando espaço nas estradas.

Apesar das conquistas, ela ainda enfrenta preconceitos e olhares tortos.