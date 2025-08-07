A Casa é Sua: Natura oferece opção de presente para os pais que ficará na memória e no coração

Com a proximidade do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, o quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, trouxe dicas valiosas para quem ainda está em dúvida sobre o presente ideal, destacando os kits especiais da Natura, que aliam sofisticação, memória afetiva e uma fragrância marcante.

Entre os destaques estão o clássico Kaiak, colônia cítrica e aquática, ideal para pais tradicionais, e o Essencial Atrai, com notas de rosa e pimenta rosa, voltado aos pais modernos. Outro sucesso da marca é o Homem Coragem, perfume mais vendido da Natura, com sua composição aromática e amadeirada. Já o Homem Sagaz, queridinho nas redes sociais, combina madeiras nobres, bergamota e baunilha.