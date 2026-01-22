Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

TVC AGORA

A Casa é Sua: Posto Golden aposta em inovação, sustentabilidade e tecnologia em Três Lagoas

Quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1

Pedro Tergolino

Quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1. Foto: Reprodução/TVC HD.
Quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1. Foto: Reprodução/TVC HD.

Empreender pensando no futuro, sem perder de vista as necessidades do presente, é a proposta do Posto Golden, em Três Lagoas. A empresa tem investido em tecnologia, sustentabilidade e qualidade no atendimento, acompanhando a transformação do setor de combustíveis e se consolidando como um dos chamados postos do futuro.

À frente do empreendimento está o dentista e empresário Victor Mangiolardo, que conciliou a carreira na odontologia com a gestão do negócio no setor energético.

“Sou apaixonado por energia em todas as formas. Combustível, eletricidade, sustentabilidade. Isso sempre fez parte da minha vida e dos meus estudos”, afirmou.

Um dos principais diferenciais do Posto Golden é o investimento em energia renovável. A unidade conta com placas fotovoltaicas, responsáveis por abastecer não apenas o posto, mas também outra unidade da rede.

“Somos totalmente sustentáveis com energia limpa e renovável. Além disso, estamos implantando um sistema de captação de água da chuva para uso na limpeza e manutenção dos jardins”, explicou Vitor.

O empresário também destacou o uso do etanol, combustível de fonte renovável, com menor emissão de gases poluentes, como parte do compromisso ambiental da empresa.

Segundo o gestor, a redução de custos operacionais proporcionada pelo uso de energia solar permite oferecer combustíveis de qualidade com preços mais competitivos.

“Tudo é pensado para retornar ao cliente. Se reduzimos custos, conseguimos repassar isso no valor final do produto”, destacou.

Notícias Relacionadas

O Posto Golden também se diferencia por contar com laboratório próprio, onde são realizadas análises constantes da qualidade dos combustíveis, garantindo segurança e confiabilidade ao consumidor.

Além de gasolina, etanol, diesel e gás, o Posto Golden é o único da cidade a oferecer estação de carregamento para veículos elétricos, atendendo motoristas de carros híbridos e 100% elétricos que passam por Três Lagoas.

“O combustível do futuro também é a eletricidade, e precisamos estar preparados para essa realidade”, afirmou.

Atualmente, o Posto Golden gera 30 empregos diretos, além de outros postos de trabalho indiretos por meio de serviços terceirizados, movimentando a economia local e garantindo renda para dezenas de famílias.

“Não são apenas funcionários, são famílias que dependem do nosso trabalho”, ressaltou o empresário.

Natural de Três Lagoas, Victor Mangiolardo reforça que seu objetivo é continuar investindo no município, ampliando os negócios e fomentando o desenvolvimento local.

“Eu nasci aqui, invisto aqui e acredito no potencial da cidade. Três Lagoas cresce quando empresários apostam nela”, concluiu.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos