A Casa é Sua: Posto Golden aposta em inovação, sustentabilidade e tecnologia em Três Lagoas

Empreender pensando no futuro, sem perder de vista as necessidades do presente, é a proposta do Posto Golden, em Três Lagoas. A empresa tem investido em tecnologia, sustentabilidade e qualidade no atendimento, acompanhando a transformação do setor de combustíveis e se consolidando como um dos chamados postos do futuro.
À frente do empreendimento está o dentista e empresário Victor Mangiolardo, que conciliou a carreira na odontologia com a gestão do negócio no setor energético.
“Sou apaixonado por energia em todas as formas. Combustível, eletricidade, sustentabilidade. Isso sempre fez parte da minha vida e dos meus estudos”, afirmou.
Um dos principais diferenciais do Posto Golden é o investimento em energia renovável. A unidade conta com placas fotovoltaicas, responsáveis por abastecer não apenas o posto, mas também outra unidade da rede.
“Somos totalmente sustentáveis com energia limpa e renovável. Além disso, estamos implantando um sistema de captação de água da chuva para uso na limpeza e manutenção dos jardins”, explicou Vitor.
O empresário também destacou o uso do etanol, combustível de fonte renovável, com menor emissão de gases poluentes, como parte do compromisso ambiental da empresa.
Segundo o gestor, a redução de custos operacionais proporcionada pelo uso de energia solar permite oferecer combustíveis de qualidade com preços mais competitivos.
“Tudo é pensado para retornar ao cliente. Se reduzimos custos, conseguimos repassar isso no valor final do produto”, destacou.
O Posto Golden também se diferencia por contar com laboratório próprio, onde são realizadas análises constantes da qualidade dos combustíveis, garantindo segurança e confiabilidade ao consumidor.
Além de gasolina, etanol, diesel e gás, o Posto Golden é o único da cidade a oferecer estação de carregamento para veículos elétricos, atendendo motoristas de carros híbridos e 100% elétricos que passam por Três Lagoas.
“O combustível do futuro também é a eletricidade, e precisamos estar preparados para essa realidade”, afirmou.
Atualmente, o Posto Golden gera 30 empregos diretos, além de outros postos de trabalho indiretos por meio de serviços terceirizados, movimentando a economia local e garantindo renda para dezenas de famílias.
“Não são apenas funcionários, são famílias que dependem do nosso trabalho”, ressaltou o empresário.
Natural de Três Lagoas, Victor Mangiolardo reforça que seu objetivo é continuar investindo no município, ampliando os negócios e fomentando o desenvolvimento local.
“Eu nasci aqui, invisto aqui e acredito no potencial da cidade. Três Lagoas cresce quando empresários apostam nela”, concluiu.