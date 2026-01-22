A Casa é Sua: Posto Golden aposta em inovação, sustentabilidade e tecnologia em Três Lagoas

Empreender pensando no futuro, sem perder de vista as necessidades do presente, é a proposta do Posto Golden, em Três Lagoas. A empresa tem investido em tecnologia, sustentabilidade e qualidade no atendimento, acompanhando a transformação do setor de combustíveis e se consolidando como um dos chamados postos do futuro.

À frente do empreendimento está o dentista e empresário Victor Mangiolardo, que conciliou a carreira na odontologia com a gestão do negócio no setor energético.

“Sou apaixonado por energia em todas as formas. Combustível, eletricidade, sustentabilidade. Isso sempre fez parte da minha vida e dos meus estudos”, afirmou.

Um dos principais diferenciais do Posto Golden é o investimento em energia renovável. A unidade conta com placas fotovoltaicas, responsáveis por abastecer não apenas o posto, mas também outra unidade da rede.

“Somos totalmente sustentáveis com energia limpa e renovável. Além disso, estamos implantando um sistema de captação de água da chuva para uso na limpeza e manutenção dos jardins”, explicou Vitor.

O empresário também destacou o uso do etanol, combustível de fonte renovável, com menor emissão de gases poluentes, como parte do compromisso ambiental da empresa.

Segundo o gestor, a redução de custos operacionais proporcionada pelo uso de energia solar permite oferecer combustíveis de qualidade com preços mais competitivos.