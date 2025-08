A Casa é Sua: proprietária do CCAA mostra por onde começar e o que esperar do intercâmbio

A vivência em outro país, aliando aprendizado de idioma e imersão cultural, tem mudado a vida de muitos jovens em Três Lagoas. É o que garante Joseane Marçal Ferreira Camargo, proprietária do CCAA, que atua há anos com programas de intercâmbio educacional. Em entrevista ao programa A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, ela destacou que essa experiência amplia horizontes, gera autoconfiança e agrega valor ao currículo profissional.

Segundo a proprietária, o primeiro passo para quem sonha com o intercâmbio é definir o objetivo pessoal e o país de interesse.

“É importante procurar uma agência especializada, com experiência e credibilidade, porque o intercâmbio envolve detalhes importantes como escola, moradia e segurança. No nosso caso, atuamos com a STB, de Goiânia, que dá suporte completo”, explicou.

O destino mais procurado tem sido Londres, especialmente por ser próximo de Paris e oferecer transporte acessível entre os dois países. Os intercâmbios organizados pelo CCAA costumam ter duração de três semanas, com os alunos hospedados em casas de famílias locais, vivenciando a rotina cultural, usando transporte público e desenvolvendo autonomia.