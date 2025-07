A Casa é Sua: representante da Net3 fala sobre chegada da telemedicina em Três Lagoas

A Net3, empresa de internet com atuação em Três Lagoas, anunciou a integração da telemedicina aos seus planos residenciais, oferecendo consultas médicas 100% online e gratuitas aos clientes a partir do plano de R$ 89,99 mensais. O serviço permite acesso a clínico geral, especialistas, receitas e atestados médicos, com funcionamento 24 horas por dia.

Em entrevista ao programa A Casa é Sua, da TVC HD canal 13.1 Ana Beatriz Torres, representante da empresa, explicou que a pandemia acelerou a adoção da telemedicina no Brasil, e a Net3 buscou uma forma de agregar valor à sua oferta.

“A ideia surgiu da necessidade de oferecer mais do que internet. A saúde veio como uma solução transformadora, principalmente para quem tem rotina corrida ou mora longe dos centros médicos”, destacou.

O acesso é feito por meio do aplicativo Saúde 24h, onde o titular do plano realiza o cadastro e pode solicitar atendimento em minutos. O serviço é ilimitado, sem cobrança por consulta ou especialidade, com suporte para até três dependentes mediante upgrade no plano. A empresa já oferece mais de 25 especialidades médicas, além de atendimento por chat, WhatsApp, 0800 e videochamada.