A Casa é Sua: sabor, saúde e praticidade são os segredos da Migas Marmitaria

A empresária Raquel Pereira, proprietária da Migas Marmitaria — um dos deliveries mais conhecidos de Três Lagoas — esteve no estúdio do programa A Casa é Sua, da TVC HD canal 13.1, para contar a trajetória do negócio, que já ultrapassa cinco anos e atende milhares de clientes com marmitas do dia a dia e opções saudáveis.
Com mais de 10 mil seguidores nas redes sociais, a Migas tornou-se referência pela qualidade, preço justo e cardápio fixo que conquistou o público. Raquel revelou que muitos ainda acreditam que ela é a cozinheira principal, mas esclareceu que tudo começou com um convite de uma amiga cozinheira para empreender.
“Eu não sabia cozinhar. Todo mundo acha que eu cozinho, mas não. Começamos na pandemia, em 2020, vendendo apenas cinco marmitas por dia”, contou.
Hoje, a empresa cresceu e conta com 11 colaboradores, número que Raquel faz questão de destacar:
“Não são 11 pessoas, são 11 famílias”.
A equipe inicia o trabalho cedo: às 6h, uma das cozinheiras já chega para organizar o preparo dos alimentos. Por isso, muitos clientes retiram marmitas ainda antes das 10h.
O delivery atende tanto clientes avulsos quanto clientes fixos, com opções de pacotes quinzenais e mensais com desconto.
O cardápio fixo é um dos diferenciais:
- Segunda: bobó de frango
- Quarta: galinhada dos deuses (um dos pratos mais pedidos)
- Sexta: arroz com fraldinha
- Outras opções incluem parmegiana, frango, pratos caseiros e versões mais leves
Raquel explica que o cardápio fixo otimiza o fluxo da cozinha e garante a qualidade das refeições.
A partir de janeiro, a Migas Marmitaria ampliará a linha saudável, com:
- Marmitas fitness
- Opções low carb
- Saladas especiais
- Sucos detox
Segundo Raquel, a busca por refeições equilibradas cresce sempre em janeiro, quando muitos clientes começam novas rotinas alimentares.
Para dezembro, a Migas prepara um cardápio especial de ceias, pensando em famílias que estarão em recesso, trabalhando no período ou recebendo visitas.
O cardápio será divulgado nas redes sociais nesta semana, e as encomendas poderão ser feitas somente até 20 de dezembro.
“Menos é mais. Vamos montar uma ceia completa e prática, daquele jeito que o cliente já conhece”, afirmou Raquel.
A Migas Marmitaria recebe pedidos pelo WhatsApp (67) 9 8405-8673. O atendimento pode ser feito pelo link automático ou por atendimento humanizado, caso o cliente prefira. A rede social do estabelecimento é @migas__marmitariadelivery.