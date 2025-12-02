A Casa é Sua: sabor, saúde e praticidade são os segredos da Migas Marmitaria

A empresária Raquel Pereira, proprietária da Migas Marmitaria — um dos deliveries mais conhecidos de Três Lagoas — esteve no estúdio do programa A Casa é Sua, da TVC HD canal 13.1, para contar a trajetória do negócio, que já ultrapassa cinco anos e atende milhares de clientes com marmitas do dia a dia e opções saudáveis.

Com mais de 10 mil seguidores nas redes sociais, a Migas tornou-se referência pela qualidade, preço justo e cardápio fixo que conquistou o público. Raquel revelou que muitos ainda acreditam que ela é a cozinheira principal, mas esclareceu que tudo começou com um convite de uma amiga cozinheira para empreender.

“Eu não sabia cozinhar. Todo mundo acha que eu cozinho, mas não. Começamos na pandemia, em 2020, vendendo apenas cinco marmitas por dia”, contou.

Hoje, a empresa cresceu e conta com 11 colaboradores, número que Raquel faz questão de destacar:

“Não são 11 pessoas, são 11 famílias”.

A equipe inicia o trabalho cedo: às 6h, uma das cozinheiras já chega para organizar o preparo dos alimentos. Por isso, muitos clientes retiram marmitas ainda antes das 10h.

O delivery atende tanto clientes avulsos quanto clientes fixos, com opções de pacotes quinzenais e mensais com desconto.

O cardápio fixo é um dos diferenciais: