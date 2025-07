A Casa é Sua: saiba como desafios podem se transformar em oportunidades

O empresário e consultor Lucas Maia, engenheiro de produção com mais de 15 anos de experiência e MBA em gestão empresarial e financeira, participou do quadro A Casa é Sua, da TVC HD Canal 13.1, e compartilhou sua história e o sucesso do método ‘Desafio Empreendedor’ — um programa de 7 meses que já atendeu mais de 100 empresas em Três Lagoas, ajudando líderes a conquistarem tempo, aumentar faturamento e melhorar a gestão de seus negócios.

Natural de Araxá (MG), Maia se mudou para Três Lagoas há cerca de 3 anos, quando acompanhou a transferência da esposa para Mato Grosso do Sul.

“Quando cheguei aqui, percebi o potencial da cidade e decidi que era o lugar certo para morar e investir”, contou.

Com experiência em abrir e gerir negócios, o empresário enxergou na consultoria uma forma de ajudar outros empresários a superar obstáculos comuns, como a falta de gestão baseada em números, baixa organização e dificuldades em engajar equipes.

Segundo o consultor, o Desafio Empreendedor não é um curso ou palestra, mas um trabalho prático e intensivo, com encontros em grupo, visitas mensais às empresas e contato direto para acompanhamento.