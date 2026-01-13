A Casa é Sua: saiba o que conta na hora da contratação e as principais profissões de 2026

O quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1 abriu a temporada de 2026 abordando um tema que interessa a muitos brasileiros: o mercado de trabalho. Cada vez mais competitivo, ele gera dúvidas em quem busca uma oportunidade profissional. Para esclarecer essas questões, a apresentadora Mari recebeu a psicóloga organizacional Edilene Camargo, especialista em diversidade, equidade e inclusão, além de sócia-diretora da empresa Evoluir RH.

Segundo Edilene, tanto o mercado quanto o perfil dos profissionais passaram por transformações nos últimos anos, especialmente em Três Lagoas.

“A cidade deixou de ser basicamente do setor público e agropecuário para se tornar um polo industrial, a capital da celulose. Além disso, temos uma nova geração de profissionais, com outra mentalidade e relação com a tecnologia”, explicou.

A psicóloga aponta que mais influencia na contratação: o comportamento conta mais do que o currículo.

“As empresas sabem que nem sempre vão encontrar pessoas totalmente prontas. Por isso, valorizam quem demonstra vontade de aprender, paciência e postura profissional. A impaciência pesa muito negativamente”, destacou.

Erros mais comuns em entrevistas

Entre os principais erros cometidos por candidatos estão:

Falta de interesse pela vaga

Não demonstrar entusiasmo

Não conhecer a empresa

Ausência de perspectiva profissional

“Quando a pessoa demonstra que está ali apenas por falta de opção, passa a impressão de que vai sair a qualquer momento”, alertou.

A especialista reforça que o currículo deve ser:

Objetivo

Verdadeiro

Bem escrito

Sem erros de português

“Currículo é cartão de visita. Mentir não funciona. E hoje, na maioria das empresas, tudo é digital. O envio é feito por sites e plataformas, não mais impresso”, explicou.

Edilene destaca que muitos jovens usam redes sociais apenas para lazer e esquecem do lado profissional.