A Casa é Sua: saiba o que conta na hora da contratação e as principais profissões de 2026

O quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1 abriu a temporada de 2026 abordando um tema que interessa a muitos brasileiros: o mercado de trabalho. Cada vez mais competitivo, ele gera dúvidas em quem busca uma oportunidade profissional. Para esclarecer essas questões, a apresentadora Mari recebeu a psicóloga organizacional Edilene Camargo, especialista em diversidade, equidade e inclusão, além de sócia-diretora da empresa Evoluir RH.
Segundo Edilene, tanto o mercado quanto o perfil dos profissionais passaram por transformações nos últimos anos, especialmente em Três Lagoas.
“A cidade deixou de ser basicamente do setor público e agropecuário para se tornar um polo industrial, a capital da celulose. Além disso, temos uma nova geração de profissionais, com outra mentalidade e relação com a tecnologia”, explicou.
A psicóloga aponta que mais influencia na contratação: o comportamento conta mais do que o currículo.
“As empresas sabem que nem sempre vão encontrar pessoas totalmente prontas. Por isso, valorizam quem demonstra vontade de aprender, paciência e postura profissional. A impaciência pesa muito negativamente”, destacou.
Erros mais comuns em entrevistas
Entre os principais erros cometidos por candidatos estão:
- Falta de interesse pela vaga
- Não demonstrar entusiasmo
- Não conhecer a empresa
- Ausência de perspectiva profissional
“Quando a pessoa demonstra que está ali apenas por falta de opção, passa a impressão de que vai sair a qualquer momento”, alertou.
A especialista reforça que o currículo deve ser:
- Objetivo
- Verdadeiro
- Bem escrito
- Sem erros de português
“Currículo é cartão de visita. Mentir não funciona. E hoje, na maioria das empresas, tudo é digital. O envio é feito por sites e plataformas, não mais impresso”, explicou.
Edilene destaca que muitos jovens usam redes sociais apenas para lazer e esquecem do lado profissional.
“O LinkedIn é uma ferramenta poderosa. As empresas recrutam por lá. É fundamental manter o perfil atualizado e usar a tecnologia a seu favor”, orientou.
Para se destacar dentro da empresa, a psicóloga aponta como essencial:
- Iniciativa
- Espírito de equipe
- Abertura ao novo
- Disposição para aprender
“Quem ajuda, colabora e sai do seu quadrado cresce mais rápido. Enxergar a empresa como um todo faz diferença”, afirmou.
Edilene aponta áreas promissoras tanto em nível nacional quanto regional:
Em alta no Brasil e no mundo:
- Tecnologia
- Inteligência Artificial
- Engenharia
Em crescimento em Três Lagoas e região:
- Logística e transporte
- Meio ambiente
- Sustentabilidade
- Construção civil
“Hoje falta pedreiro, carpinteiro, marceneiro. Tem mercado para todo mundo, basta se qualificar”, ressaltou.
Para a especialista, além da técnica, o comportamento continua sendo decisivo.
“Ética, postura e comprometimento são fundamentais. Quem une qualificação com atitude se destaca”, concluiu.