Início Três Lagoas JPNews

TVC AGORA

A Casa é Sua: saiba o que conta na hora da contratação e as principais profissões de 2026

Quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1

Pedro Tergolino

Quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1. Foto: Reprodução/TVC HD.
Quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1. Foto: Reprodução/TVC HD.

O quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1 abriu a temporada de 2026 abordando um tema que interessa a muitos brasileiros: o mercado de trabalho. Cada vez mais competitivo, ele gera dúvidas em quem busca uma oportunidade profissional. Para esclarecer essas questões, a apresentadora Mari recebeu a psicóloga organizacional Edilene Camargo, especialista em diversidade, equidade e inclusão, além de sócia-diretora da empresa Evoluir RH.

Segundo Edilene, tanto o mercado quanto o perfil dos profissionais passaram por transformações nos últimos anos, especialmente em Três Lagoas.

“A cidade deixou de ser basicamente do setor público e agropecuário para se tornar um polo industrial, a capital da celulose. Além disso, temos uma nova geração de profissionais, com outra mentalidade e relação com a tecnologia”, explicou.

A psicóloga aponta que mais influencia na contratação: o comportamento conta mais do que o currículo.

“As empresas sabem que nem sempre vão encontrar pessoas totalmente prontas. Por isso, valorizam quem demonstra vontade de aprender, paciência e postura profissional. A impaciência pesa muito negativamente”, destacou.

Erros mais comuns em entrevistas

Entre os principais erros cometidos por candidatos estão:

  • Falta de interesse pela vaga
  • Não demonstrar entusiasmo
  • Não conhecer a empresa
  • Ausência de perspectiva profissional

“Quando a pessoa demonstra que está ali apenas por falta de opção, passa a impressão de que vai sair a qualquer momento”, alertou.

A especialista reforça que o currículo deve ser:

  • Objetivo
  • Verdadeiro
  • Bem escrito
  • Sem erros de português

“Currículo é cartão de visita. Mentir não funciona. E hoje, na maioria das empresas, tudo é digital. O envio é feito por sites e plataformas, não mais impresso”, explicou.

Edilene destaca que muitos jovens usam redes sociais apenas para lazer e esquecem do lado profissional.

“O LinkedIn é uma ferramenta poderosa. As empresas recrutam por lá. É fundamental manter o perfil atualizado e usar a tecnologia a seu favor”, orientou.

Para se destacar dentro da empresa, a psicóloga aponta como essencial:

  • Iniciativa
  • Espírito de equipe
  • Abertura ao novo
  • Disposição para aprender

“Quem ajuda, colabora e sai do seu quadrado cresce mais rápido. Enxergar a empresa como um todo faz diferença”, afirmou.

Edilene aponta áreas promissoras tanto em nível nacional quanto regional:

Em alta no Brasil e no mundo:

  • Tecnologia
  • Inteligência Artificial
  • Engenharia

Em crescimento em Três Lagoas e região:

  • Logística e transporte
  • Meio ambiente
  • Sustentabilidade
  • Construção civil

“Hoje falta pedreiro, carpinteiro, marceneiro. Tem mercado para todo mundo, basta se qualificar”, ressaltou.

Para a especialista, além da técnica, o comportamento continua sendo decisivo.

“Ética, postura e comprometimento são fundamentais. Quem une qualificação com atitude se destaca”, concluiu.

