A Casa é Sua: Três Lagoas ganha mais uma loja da Exale Natura

O quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, apresentou uma edição especial de Natal com foco em opções de presentes da Natura, além de uma retrospectiva do ano e novidades previstas para 2026.

A edição contou com a participação das empresárias Elaine, Paula e Diva Sacai Barros, representantes da Exale Natura, empreendimento três-lagoense que atua com a marca e atende consumidores de toda a cidade. Durante o bate-papo, as convidadas destacaram a importância do período natalino para o comércio e o significado da marca para os clientes.

Segundo Elaine, 2025 foi um ano desafiador, mas marcado por conquistas.

“Foi um ano de muito trabalho, mas também de vitórias. Cada kit, cada campanha, cada detalhe é feito com muito amor. A Natura é isso: entregar beleza, autoestima e afeto para cada cliente que entra na nossa loja”, afirmou.

Diva definiu a Exale Natura como um espaço que vai além da venda de produtos.

“A Exale Natura é autoestima para a população. Quem entra na loja sai melhor, mais confiante. É uma beleza que transforma”, destacou.

As empresárias apresentaram kits especiais de Natal, fragrâncias consagradas da marca e lançamentos que já chamam a atenção dos consumidores, como o Essencial Desejos, nas versões feminina e masculina.