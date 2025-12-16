A Casa é Sua: Três Lagoas ganha mais uma loja da Exale Natura

O quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, apresentou uma edição especial de Natal com foco em opções de presentes da Natura, além de uma retrospectiva do ano e novidades previstas para 2026.
A edição contou com a participação das empresárias Elaine, Paula e Diva Sacai Barros, representantes da Exale Natura, empreendimento três-lagoense que atua com a marca e atende consumidores de toda a cidade. Durante o bate-papo, as convidadas destacaram a importância do período natalino para o comércio e o significado da marca para os clientes.
Segundo Elaine, 2025 foi um ano desafiador, mas marcado por conquistas.
“Foi um ano de muito trabalho, mas também de vitórias. Cada kit, cada campanha, cada detalhe é feito com muito amor. A Natura é isso: entregar beleza, autoestima e afeto para cada cliente que entra na nossa loja”, afirmou.
Diva definiu a Exale Natura como um espaço que vai além da venda de produtos.
“A Exale Natura é autoestima para a população. Quem entra na loja sai melhor, mais confiante. É uma beleza que transforma”, destacou.
As empresárias apresentaram kits especiais de Natal, fragrâncias consagradas da marca e lançamentos que já chamam a atenção dos consumidores, como o Essencial Desejos, nas versões feminina e masculina.
“Tem produto que sai de linha e o cliente fica esperando meses para voltar. A gente anota, liga, avisa. Cada perfume tem uma história e um cliente especial”, comentou Paula.
Outro diferencial destacado foi o atendimento personalizado, aliado ao forte engajamento da equipe nas redes sociais, aproximando ainda mais a marca do público local.
A Exale Natura conta atualmente com três lojas em Três Lagoas, duas na região central e uma no shopping, além de entrega gratuita em toda a cidade para compras acima do valor mínimo estabelecido.
As convidadas também falaram sobre as expectativas para o próximo ano, que inclui novos lançamentos, fragrâncias voltadas ao verão e a inauguração de mais uma unidade como presente para a população.
“Estamos presenteando Três Lagoas com mais uma loja. Queremos desejar um Natal cheio de realizações e um 2026 ainda melhor, transformando presentes em afeto”, afirmou Elaine.