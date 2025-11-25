A Casa é Sua: vem aí o ‘Natura Black’ com o menor preço do ano

O programa A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, recebeu a subgerente de vendas da Natura do centro de Três Lagoas, Gabriela Marques, para falar sobre as ofertas especiais da Black Friday (ou “Natura Friday”) que já estão movimentando as lojas da marca na cidade.
Gabriela destacou que esta é a época mais aguardada tanto pelos clientes quanto pela equipe da Natura, já que os produtos atingem os menores preços do ano.
Segundo ela, desde o dia 3 de novembro a loja vem intensificando as promoções semanais, o que tem aumentado o fluxo de consumidores.
“A expectativa está muito alta. A gente ama loja cheia, é quando o dia rende e conseguimos conversar e atender muita gente. Agora, com a Black Friday, o movimento só cresce”, afirmou.
A subgerente levou ao estúdio alguns dos itens mais procurados pelos consumidores, como o perfume Una Infinito, que já não é mais vendido na revista, mas ainda possui um pequeno estoque disponível na loja para os fãs da fragrância. Ela reforçou que, durante a Black Friday, o produto estará com o menor preço do ano.
Outro destaque foram os body splashs, que seguem como febre entre adolescentes e adultos, os glosses da Natura, que ganharam versões coloridas e incolor, e as tradicionais caixas de sabonetes, sempre muito procuradas como opções de presente.
Gabriela explicou que datas comemorativas, como o fim do ano e chás de bebê, impulsionam ainda mais a procura por itens de perfumaria e presentes.
“A gente também fica doida com as promoções. Cliente vê preço baixo e corre pra loja, e a gente também fica com vontade de comprar”, brincou.
Ela também relembrou que trabalha na Natura desde a inauguração da loja em Três Lagoas e que este será seu quinto Natal na operação.
“Passa rápido quando a gente trabalha com o que ama”, disse.
Além das ofertas nas lojas do centro e do shopping, a Natura também prepara uma live especial, tradicional entre os clientes, que costuma oferecer preços ainda mais atrativos. Embora a live tenha dinâmica própria, Gabriela reforça que a Black Friday nas lojas garante os valores mais baixos do ano.