A Casa é Sua: vem aí o ‘Natura Black’ com o menor preço do ano

O programa A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, recebeu a subgerente de vendas da Natura do centro de Três Lagoas, Gabriela Marques, para falar sobre as ofertas especiais da Black Friday (ou “Natura Friday”) que já estão movimentando as lojas da marca na cidade.

Gabriela destacou que esta é a época mais aguardada tanto pelos clientes quanto pela equipe da Natura, já que os produtos atingem os menores preços do ano.

Segundo ela, desde o dia 3 de novembro a loja vem intensificando as promoções semanais, o que tem aumentado o fluxo de consumidores.

“A expectativa está muito alta. A gente ama loja cheia, é quando o dia rende e conseguimos conversar e atender muita gente. Agora, com a Black Friday, o movimento só cresce”, afirmou.

A subgerente levou ao estúdio alguns dos itens mais procurados pelos consumidores, como o perfume Una Infinito, que já não é mais vendido na revista, mas ainda possui um pequeno estoque disponível na loja para os fãs da fragrância. Ela reforçou que, durante a Black Friday, o produto estará com o menor preço do ano.

Outro destaque foram os body splashs, que seguem como febre entre adolescentes e adultos, os glosses da Natura, que ganharam versões coloridas e incolor, e as tradicionais caixas de sabonetes, sempre muito procuradas como opções de presente.