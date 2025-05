A Casa é Sua: vendedor de hortaliças fala sobre processos da plantação até a colheita

No quadro A Casa é Sua, a equipe de reportagem visitou a Hortaliça Jardim Dourados, em Três Lagoas, para mostrar de perto o processo de cultivo das verduras que chegam fresquinhas à mesa dos consumidores. O responsável pelo local, Aniseu Roberto da Silva, compartilhou os bastidores da produção e destacou a importância do cuidado diário com as hortaliças.

Com mais de dez anos de experiência no ramo, seu Aniseu mantém a atual horta há três anos e cultiva variedades como alface americana, crespa e mimosa, rúcula, couve, hortelã, coentro, cebolinha e cheiro-verde. “O preparo da terra é feito com adubo, trator tobata e organização dos canteiros. Toda quarta-feira recebemos mudas e já começamos o plantio no dia seguinte”, explicou o produtor.

Segundo ele, o tempo para colheita varia de acordo com cada hortaliça.

“A rúcula, por exemplo, é mais rápida. Com 25 dias já pode ser colhida. Outras demoram entre 30 e 35 dias”, detalhou.

O cuidado é diário, com atenção especial à irrigação, principalmente nos dias de calor intenso.