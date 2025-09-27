A diversificação da industrialização

É importante para o desenvolvimento da economia local, que novas e mais indústrias se instalem em Três Lagoas. Mas, não será pequeno o desafio para ampliarmos a diversificação e instalação de novas indústrias fora do importantíssimo setor da produção de celulose, cujo núcleo envolve uma infinidade de empresas prestadoras de serviços, que também geram emprego e renda e colocam Três Lagoas no rumo do desenvolvimento econômico que se consolida dia após dia. Temos um distrito industrial estruturado com dezenas de indústrias a pleno vapor.

Entretanto, é preciso protegê-lo para preservar suas finalidades, de modo que não seja alvo de especulação de interessados em obter áreas para instalação de empreendimentos, cujos projetos superdimensionados, visam também a obtenção de áreas de terreno muito superiores às necessidades reais para a instalação e operação de indústria que ali se deseja instalar. Aliás, não são poucas as empresas que obtiveram imensas áreas no distrito industrial, basta dar uma volta por lá, que se constatará a não ocupação integral dessas áreas.

Muitas dessas empresas, depois de decorrido o prazo de impedimento para alienação, as venderam para terceiros ganhando com a valorização do imóvel que receberam graciosamente do município. Sem contar aquelas que encerraram suas atividades antes do prazo obrigatório estabelecido e acabaram pelo decurso do tempo, sem que houvesse a retomada do imóvel pela administração municipal, fazendo dinheiro com a alienação de seus terrenos e prédios.

Não podemos nos afastar dessa questão, pelo contrário temos que ter nessas condutas, exemplos de fatos que não podem se repetir. Por isso, que ao se conceder áreas se faz necessário análise rigorosa de suas finalidades pelos poderes Executivo e Legislativo. Dentro em breve haverá ampliação da área industrial de uma fábrica de celulose, fato que aquecerá substancialmente a economia da cidade com a chegada do pessoal para mão de obra e de fornecedores de serviços especializados.