A força econômica de MS impulsionada pela ‘Capital Mundial da Celulose’

Três Lagoas é hoje um dos maiores símbolos de transformação econômica e social de Mato Grosso do Sul. Em menos de duas décadas, o município viveu uma verdadeira revolução: deixou de ser um polo regional com economia baseada no comércio e na agropecuária para se tornar um dos principais motores industriais do Brasil — e um dos maiores exportadores do Centro-Oeste.

Esse salto se deu, principalmente, com a chegada das indústrias de celulose e papel, a partir de 2007. O novo perfil econômico da cidade não apenas redesenhou o mercado de trabalho, como impulsionou os indicadores populacionais, de arrecadação e de desenvolvimento urbano. Hoje, Três Lagoas é reconhecida mundialmente como a “Capital da Celulose”, com influência direta no desempenho de Mato Grosso do Sul no comércio exterior.

Liderança nas exportações

O reflexo mais visível dessa transformação está no comércio internacional. Três Lagoas lidera, com folga, o ranking das cidades sul-mato-grossenses que mais exportam, superando centros tradicionais como Campo Grande, Dourados e Corumbá. Antes da industrialização, o município aparecia discretamente entre os exportadores. Em 2006, já ocupava a terceira posição no ranking estadual, mas a grande virada aconteceu a partir de 2009, com a instalação das fábricas de celulose. Desde então, Três Lagoas ocupa o primeiro lugar nas exportações de MS.

Em 2024, o município respondeu por 26,2% de todas as exportações do estado, somando US$ 2,6 bilhões, um crescimento de 45,3% em relação ao ano anterior. A celulose é o carro-chefe, mas os produtos químicos e os derivados da silvicultura também têm peso na balança.

Explosão de arrecadação

O avanço da indústria teve reflexos diretos na arrecadação municipal e estadual. Os repasses de ISS (Imposto Sobre Serviços) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cresceram de forma exponencial.

Em 2004, o orçamento da Prefeitura de Três Lagoas era de R$ 55 milhões. Em 2024, chegou a R$ 1,2 bilhão. Esse aumento de mais de 2.000% em duas décadas transformou a capacidade de investimento do município, permitindo avanços em áreas como infraestrutura, educação e saúde.

Salto populacional

A atração de novas empresas e oportunidades gerou um fenômeno migratório expressivo. Em 2007, Três Lagoas tinha cerca de 85 mil habitantes. De lá para cá, a população cresceu 29,8%, alcançando 141.435 habitantes em 2024, segundo estimativas do IBGE.

Esse crescimento é cinco vezes maior que a média nacional no mesmo período (6,5%) e bem acima da média estadual (12,6%). Em 2010, a cidade ultrapassou a marca dos 100 mil moradores e, desde então, atrai milhares de pessoas todos os anos em busca de emprego e qualidade de vida.

Empregos e qualificação profissional

Entre janeiro de 2020 e abril de 2025, Três Lagoas criou cerca de 8.500 novos empregos formais, segundo dados do Novo Caged. Apesar do impacto da pandemia de Covid-19, que gerou quedas em 2020 e 2021, a cidade se recuperou com força a partir de 2022, impulsionada principalmente pela indústria de transformação — com destaque para os setores de celulose, papel e químicos.