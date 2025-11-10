Saiba a importância de ensinar os pequenos a cuidar da higiene bucal

Cuidar da saúde bucal das crianças vai muito além da estética: é uma questão de prevenção e saúde geral. A frequência ao dentista desde os primeiros anos de vida ajuda a evitar doenças e ensina os pequenos a desenvolver hábitos de higiene que levam para a vida toda.
A odontopediatra Karina Dias Monteiro de Campos explicou que o acompanhamento regular no consultório é essencial não apenas para a prevenção de cáries, mas também para criar uma relação de confiança da criança com o dentista.
“O mais importante é que a criança se sinta confortável nesse ambiente. Desde cedo, quando ela vem ao consultório, perde o medo e entende a importância de cuidar da saúde. A boca tem muitas bactérias, vírus e fungos, então a higiene diária é fundamental para a saúde geral”, destacou a profissional.
Segundo a especialista, o cuidado deve começar logo nos primeiros anos de vida, para que o hábito de escovar os dentes se torne parte da rotina natural da criança.
A professora da UFMS, Dolores Pulga, leva o filho Joaquim, de seis anos, regularmente ao dentista desde que ele era bebê. Ela contou que o acompanhamento trouxe tranquilidade para o garoto e conhecimento para toda a família.
“No começo, ele chorava e tinha medo, mas com o tempo ficou tranquilo. Hoje, o Joaquim entende o que está acontecendo e até me cobra quando esqueço de levar o fio dental”, contou Dolores.
A mãe também destacou que o acompanhamento odontológico infantil permite identificar precocemente problemas de crescimento dos dentes.
“A dentista pediu uma radiografia e mostrou que dava pra prever se o dente permanente nasceria torto ou encavalado. Isso ajuda muito a evitar dores e tratamentos futuros”, explicou.
A odontopediatra Carina reforçou que o uso do fio dental diário é indispensável e deve ser feito mesmo em dentes de leite.
“Muitas pessoas não sabem, mas o dente de leite tem canal. Quando a cárie chega ali, pode inflamar e causar abscesso. O fio dental evita esse tipo de cárie e deve ser usado ao menos uma vez por dia, de preferência após as principais refeições”, explicou.
Ela também alertou que o fio não serve apenas para retirar restos de comida, mas para remover a placa bacteriana entre os dentes, onde a escova não alcança.
De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil), divulgados em 2024 pelo Ministério da Saúde, houve melhora significativa na saúde bucal das crianças brasileiras.
Mais de 40 mil pessoas foram entrevistadas e examinadas em 27 capitais e 403 cidades do interior. Entre elas, 7.198 eram crianças de 5 anos.
O levantamento apontou que 53,17% das crianças estão livres de cáries, um aumento de 14% em relação à pesquisa anterior, feita em 2010.
Para especialistas, a melhora está diretamente ligada à educação sobre higiene bucal nas escolas e à frequência nas consultas odontológicas.