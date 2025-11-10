Saiba a importância de ensinar os pequenos a cuidar da higiene bucal

Cuidar da saúde bucal das crianças vai muito além da estética: é uma questão de prevenção e saúde geral. A frequência ao dentista desde os primeiros anos de vida ajuda a evitar doenças e ensina os pequenos a desenvolver hábitos de higiene que levam para a vida toda.

A odontopediatra Karina Dias Monteiro de Campos explicou que o acompanhamento regular no consultório é essencial não apenas para a prevenção de cáries, mas também para criar uma relação de confiança da criança com o dentista.

“O mais importante é que a criança se sinta confortável nesse ambiente. Desde cedo, quando ela vem ao consultório, perde o medo e entende a importância de cuidar da saúde. A boca tem muitas bactérias, vírus e fungos, então a higiene diária é fundamental para a saúde geral”, destacou a profissional.

Segundo a especialista, o cuidado deve começar logo nos primeiros anos de vida, para que o hábito de escovar os dentes se torne parte da rotina natural da criança.

A professora da UFMS, Dolores Pulga, leva o filho Joaquim, de seis anos, regularmente ao dentista desde que ele era bebê. Ela contou que o acompanhamento trouxe tranquilidade para o garoto e conhecimento para toda a família.

“No começo, ele chorava e tinha medo, mas com o tempo ficou tranquilo. Hoje, o Joaquim entende o que está acontecendo e até me cobra quando esqueço de levar o fio dental”, contou Dolores.

A mãe também destacou que o acompanhamento odontológico infantil permite identificar precocemente problemas de crescimento dos dentes.