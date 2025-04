“A Páscoa marca nossa libertação do pecado”, diz pastor Túlio Mesquita

Em meio a ovos de chocolate e vitrines recheadas de ofertas, a Páscoa, para muitos, se resume ao comércio e aos símbolos modernos como o coelho e os presentes. No entanto, para os cristãos, especialmente dentro da visão bíblica, a data representa muito mais: é símbolo de fé, libertação e salvação.

Foi com essa reflexão que o pastor Túlio Mesquita, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, participou de uma entrevista especial para reforçar o sentido espiritual da celebração. Durante a conversa, ele explicou a origem da Páscoa na tradição judaica e sua representação no cristianismo por meio do sacrifício de Jesus.

“A Páscoa marca a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Mas, mais do que isso, ela simboliza a nossa libertação do pecado, por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus”, explicou o pastor.

A tradição de passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, conforme relatado no livro de Êxodo, foi destacada por Túlio como um dos marcos da primeira Páscoa. Segundo ele, essa prática apontava simbolicamente para o que viria a ser o sacrifício de Cristo no Novo Testamento.

“João Batista reconhece Jesus dizendo: ‘Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo’. Ou seja, o que antes era simbólico, torna-se real na cruz”, completou.

Programação especial e estudo da Bíblia

A Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme destacou o pastor, organiza uma programação especial ao longo da Semana Santa. Entre os destaques estão os Lares de Esperança – encontros realizados em casas para o estudo da Bíblia com foco no significado da Páscoa – e uma cantata especial, promovida neste domingo, na igreja do bairro Jardim das Oliveiras.

“O objetivo desses encontros não é discutir religião, mas abrir a Bíblia, refletir sobre os ensinamentos e entender o que eles dizem para os nossos dias. É uma oportunidade de renovar a fé”, afirmou.

O pastor também reforçou que qualquer pessoa pode participar, independentemente de sua denominação religiosa.

Fé que começa em casa

Outro ponto abordado durante a entrevista foi a vivência da fé além do espaço da igreja. Para Túlio, a prática cristã precisa começar no lar, com atitudes diárias, antes de se refletir nos templos.

“Não adianta apenas frequentar a igreja se os princípios bíblicos não forem vividos no dia a dia. A verdadeira fé se revela em casa, na relação com a família, nos valores que colocamos em prática”, ressaltou.

Apesar de reconhecer que muitas pessoas se declaram religiosas, o pastor acredita que ainda falta conhecimento e aprofundamento na leitura das Escrituras.

“A Bíblia é acessível hoje, mas muitos não se comunicam com aquilo que fundamenta sua fé. Ainda há um grande desconhecimento, mas também uma grande oportunidade de mudança”, completou.

Um convite à reflexão

Ao final da entrevista, o pastor reforçou o convite para as atividades da igreja neste período de Páscoa e deixou uma mensagem:

“A Páscoa é sobre Cristo, aquele que nos libertou. Que seja um tempo de reencontro com Deus e com a fé que transforma.”

A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui diversas congregações espalhadas por Três Lagoas. Os interessados podem encontrar a mais próxima por meio de uma busca simples na internet.