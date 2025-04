À procura de trabalho? Confira as 250 vagas disponíveis nesta quarta-feira na Casa do Trabalhador

Nesta quarta-feira (16), estão disponíveis 250 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de açougueiro (2); Ajudante de eletricista (1); Ajudante de obras (6); Ajudante de reflorestamento (30); Armador de estrutura de concreto (3); Armador de ferragens na construção civil (8); Assistente administrativo (1); Atendente de lanchonete (4); Auxiliar de cozinha (4); Auxiliar de linha de estoque (5); Auxiliar de lavanderia (3); Auxiliar de linha de produção (12); Auxiliar de mecânico de autos (1); Auxiliar jurídico (estágio) (1); Auxiliar técnico de mecânica (2); Caldeireiro (chapas de ferro e aço (3); Campeiro (1); Carpinteiro de obras (8); Cozinheiro geral (2); Eletricista (3); Eletricista de instalações (5); Eletricista de instalação de veículos automotivos (1); Empacotador, a mão (9); Empregado doméstico serviços gerais (1); Empregada doméstica faxineira (1); Encanador (5); Encarregado de obras (1); Fiscal de prevenção de perdas (1); Funileiro de automóveis (1); Lavador de veículos (1); Mecânico em manutenção de equipamentos em geral (1); Mecânico de manutenção de máquina em geral (1); Montador de estruturas metálicas (3); Motorista carreteiro (2); Motorista de caminhão (5); Motorista de caminhão guincho pesado com munk (1); Motorista de ônibus urbano (5); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (23); Operador de caixa (26); Operador de guindaste móvel (3); Pedreiro (18); Repositor em supermercados (12); Serralheiro (1); Servente de obras (3); Servente de pedreiro (5); Sinaleiro de campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações (3); Soldador (3); Soldador mecânico (1); Técnico de enfermagem (estagio) (1); Técnico de enfermagem (1); Técnico em administração (estagio) (1); Torneiro mecânico (1); Vendedor no comércio de mercadorias (3); Vendedor de serviços (1).

Como se Candidatar às Vagas