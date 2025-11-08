A que mundo queremos pertencer?

Vivemos em um mundo com 8,2 bilhões de seres humanos. Mas, nos últimos anos, a sociedade construiu, paulatinamente, uma vida onde o dinheiro impera com uma força quase demolidora.

A ideia de “possuir” algo domina a mente de muitas pessoas a um nível tal que somente o que importa é ter dinheiro, deixando de lado o valor de atitudes e comportamentos. Sem uma educação em cidadania e valores humanos, a consciência da sociedade deixou de ser uma dimensão valiosa, e muitos agora consideram o dinheiro como a única solução.

Não é de se estranhar que cerca de 12% da população mundial sofra de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Embora muitos países tenham fortalecido suas políticas e programas de saúde mental, são necessários maiores investimentos e ações em escala global para ampliar os serviços de proteção das pessoas.

Os problemas de saúde mental representam a segunda maior causa de incapacidade a longo prazo, contribuindo para a perda de anos de vida saudável. Também elevam os custos de saúde para as pessoas afetadas e suas famílias, além de gerar perdas econômicas substanciais em escala global.

Essa triste realidade merece uma reflexão: será este o futuro que estamos a construir para a humanidade? Afinal, por que não temos soluções para um problema desta dimensão?

Será que é apenas a economia que é importante? Os seres humanos que se danem? Estamos a destruir a humanidade do mundo. Se somarmos ao número de pessoas com transtornos mentais, as pessoas que passam fome e as que passam por situações pouco dignas, percebemos que a Sociedade atual está doente.