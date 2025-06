"A Rua é Nossa" deste domingo terá aulas de Fitdance para a população

Com o intuito de promover lazer e inclusão social, o projeto oferece uma variedade de atividades esportivas e culturais que buscam fortalecer os laços familiares e estimular a prática esportiva, contribuindo para o desenvolvimento social e aprendizado. As atividades estão programadas para acontecer das 6h às 12h na rua Aldair Rosa de Oliveira, localizada na Circular da Lagoa Maior, e são destinadas a crianças de todas as idades.

Entre as atrações do dia, destaca-se uma Aula de Fitdance oferecida pelo Studio Rogério Dance. Além disso, o evento contará com brinquedos infláveis, cama elástica e diversas brincadeiras para garantir a diversão dos pequenos. Para os amantes do artesanato, haverá uma feira com produtos exclusivos e de alta qualidade. E para completar a programação, uma apresentação musical especial será revelada apenas no dia do evento, trazendo ainda mais emoção à celebração.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas