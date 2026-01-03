Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Artigo

A terceirização do pensamento na era da inteligência artificial

Leia o Artigo do Jornal do Povo, da edição deste, sábado (3)

Redação RCN67

Leia o Artigo do Jornal do Povo, da edição deste, sábado (3). Foto: ilustração
Leia o Artigo do Jornal do Povo, da edição deste, sábado (3). Foto: ilustração

A expansão da inteligência artificial no cotidiano profissional e cultural tem produzido um debate deslocado. Pergunta-se, com insistência quase ansiosa, se a tecnologia substituirá pessoas, profissões ou capacidades humanas. A questão relevante, porém, está em outro ponto: o que acontece quando o pensamento deixa de ser exercido e passa a ser delegado.

A IA não inaugura a tentação da terceirização intelectual. Sistemas, métodos e fórmulas sempre ofereceram atalhos para evitar o esforço reflexivo. A diferença agora é a sofisticação do intermediário. As respostas são rápidas, bem formuladas e aparentemente seguras. O texto vem pronto, o argumento organizado, a solução plausível. O risco está justamente aí: quando o resultado parece suficiente, o processo deixa de importar.

Nesse cenário, a inteligência artificial passa a operar não como ferramenta, mas como substituto simbólico do pensamento. Perguntar torna-se repetir. Decidir passa a significar escolher entre sugestões. O raciocínio, reduzido a validação. Não se trata de falha técnica, mas de uma mudança de postura diante do conhecimento.

O efeito não é imediato, mas cumulativo. Multiplicam-se textos corretos, decisões eficientes e discursos coerentes, enquanto se reduz o espaço para a dúvida, para o erro produtivo e para o conflito de ideias. A linguagem continua funcionando, mas perde densidade. Produz-se mais conteúdo do que nunca, com menos elaboração intelectual do que se supõe.

No campo profissional, essa lógica já reorganiza critérios de valor. A habilidade de operar sistemas de IA tornou-se requisito básico. Em muitos contextos, ela é confundida com competência analítica. A produtividade acelera, mas o julgamento se fragiliza. A confiança excessiva em sistemas que não respondem pelo que produzem desloca a responsabilidade do sujeito para o processo.

Esse deslocamento afeta diretamente a noção de autoria. Quando o pensamento é terceirizado, a decisão deixa de ser plenamente assumida. O erro se dilui, a escolha se esconde atrás da recomendação algorítmica, a crítica se enfraquece. A tecnologia não decide, mas oferece caminhos prontos demais para quem não deseja decidir.
Não se trata de rejeitar a inteligência artificial nem de minimizar seus ganhos reais. Ferramentas ampliam capacidades, organizam informações e reduzem tarefas repetitivas. O problema surge quando passam a ocupar o lugar do pensamento crítico. Quando são usadas para evitar o tempo da reflexão, a complexidade do juízo e a responsabilidade da autoria.

Notícias Relacionadas

Há uma dimensão ética nessa escolha. Pensar é assumir risco. É aceitar a possibilidade do erro, da discordância e da incompletude. Delegar o pensamento em troca de segurança e rapidez pode parecer eficiente, mas empobrece o debate público e fragiliza decisões coletivas.

A inteligência artificial não empobrece o pensamento por si só. Ela apenas revela um movimento anterior, a disposição crescente de abrir mão da elaboração intelectual em nome da eficiência. O algoritmo não silencia ninguém. O silêncio nasce quando o sujeito abdica de pensar.

Talvez o desafio em 2026 não seja aprender a usar melhor a IA, mas reafirmar o valor do pensamento humano diante dela. Usá-la como instrumento, não como substituto. Como apoio ao raciocínio, não como autorização para abdicar dele.

Porque, no fim, a tecnologia pode organizar dados, estruturar textos e sugerir caminhos. Mas só o pensamento é capaz de produzir sentido, sustentar escolhas e responder pelas consequências do que se diz e do que se faz.

por Danielle Leduc Bastos Redú – Publicitária (UCPel), especialista em Marketing, Estratégia e Inovação e em Copywriting e Escrita Criativa (UNINTER), mestranda em Letras (UFMS) e coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda (AEMS).

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos