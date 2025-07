Abertas inscrições gratuitas para aulas de Ritbox

Estão abertas a partir desta terça-feira (29), as inscrições para as aulas gratuitas do Projeto Ritbox da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), voltado para mulheres a partir de 14 anos de idade. A iniciativa visa promover saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio de atividades físicas dinâmicas e inclusivas.

As inscrições podem ser feitas até 1º de agosto (sexta-feira) e devem ser realizadas pela internet ou presencialmente, em horário comercial, sendo de 7h às 11h e, das 13h às 17h. A pessoa interessada deve levar cópia dos documentos pessoais, como RG, CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na sede da Sejuvel.

As aulas do Projeto Ritbox serão oferecidas nos horários baixo:

– Turma matutina: terças e quintas-feiras, das 7h30 às 8h30.