Abertas inscrições para o Programa Escola de Motoristas em Três Lagoas

Estão abertas as inscrições para a 8ª turma do Programa Escola de Motoristas Profissionais, iniciativa que conta com dez vagas disponíveis e uma gratificação de R$ 1,4 mil aos aprovados(as) no final do curso. O projeto é realizado pela Suzano, em parceria com Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) de Três Lagoas. As inscrições estão abertas até o dia 20 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas pela internet.

Desde que iniciado o programa, em 2024, já foram mais de 105 motoristas profissionais qualificados para atuar no setor de transporte de madeira. Deste total, 42 foram mulheres, cuja grande maioria, 34 delas, foram contratadas pela Suzano ou por empresas parcerias logo após a formação.

Para participar da seleção, candidatos(as) devem atender alguns pré-requisitos. Entre eles, ter idade mínima de 21 anos (completos na data de inscrição), possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF); possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria “D” ou “E” e que esteja em situação válida; não ter cometido infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses e residir em Três Lagoas (MS).

Após a inscrição, os candidatos passarão por processo de seleção que inclui análise de documentação apresentada e do histórico no trânsito. Por isso, é importante, no momento da inscrição, estar munido de CNH; CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (caso seja trabalhador(a) com vínculo empregatício); histórico de pontuação do Detran e comprovante de residência em nome do aluno. Os documentos deverão ser entregues pessoalmente, no momento da inscrição. Não serão aceitos documentos enviados por terceiros ou via postal.