Abril deverá ser mais quente e seco, aponta meteorologia

E essa intensificação do calor vem sendo notado entre os três-lagoenses, como relatou o corretor de imóveis, Olmiton Moraes. “Tem chovido muito pouco, e o pouco que chove, continua muito quente. Está quente de manhã, de tarde e de noite”.

O técnico em meio ambiente, Alifis Henrique, é formado na área há mais de 10 anos e apesar de não atuar na profissão, é interessado pela causa ambiental e apontou melhorias que podem ajudar nesse quesito. “Uma das melhorias, é que plantemos árvores todos os dias. Cada um fazendo sua parte, podemos reverter e trazer reflexos para as gerações futuras”.

O calor e a estiagem são perceptíveis pelos três-lagoenses, mas a situação é bem pior do que se imagina. De acordo com dados do Cemtec, todos os meses desse ano ficaram abaixo da média histórica de precipitações e a expectativa, é que permaneça dessa forma, nestes meses de abril.

O recomendado pelo Ministério da Saúde é a hidratação constante, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e a aplicação de protetor solar.