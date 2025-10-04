Absenteísmo compromete atendimentos e amplia filas na saúde pública de Três Lagoas

O absenteísmo nos serviços de saúde tem se consolidado como um dos principais desafios enfrentados pela gestão municipal em Três Lagoas. Segundo a secretária de Saúde, Juliana Salim, cerca de 40% dos pacientes deixam de comparecer a consultas, exames e procedimentos agendados. Esse comportamento tem impacto direto na eficiência da rede, já que as vagas ociosas não se consegue preenchê-las em tempo hábil, prejudicando o acesso de outros usuários que aguardam por atendimento.

Um exemplo recente é o serviço de mamografia. Retomado nesta semana em parceria com o Hospital Auxiliadora, registra média de dez exames por dia. No entanto, dos 48 exames agendados, 18 não foram realizados porque as pacientes não compareceram. A secretária reforça o pedido para que, em caso de impossibilidade, as vagas sejam liberadas. “Quando alguém não comparece, volta para a fila original, mas a vaga fica ociosa, fato que compromete a qualidade do atendimento”, alertou.

Os dados apresentados no relatório do segundo quadrimestre confirmam a gravidade dessa situação. Na Atenção Primária, o número de faltas ainda é expressivo. Só nos serviços odontológicos, por exemplo, foram registrados 1.903 casos de absenteísmo entre maio e agosto, além de 12.333 consultas realizadas e mais de 21 mil procedimentos executados.