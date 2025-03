Absenteísmo e fiscalização de atestados médicos de servidores de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas tem reforçado a fiscalização sobre os atestados médicos apresentados pelos servidores. Segundo Ângela Brito, os afastamentos médicos, somente com servidores da Educação, custaram cerca de R$ 13 milhões aos cofres públicos em 2024.

Dados obtidos pelo Jornal do Povo mostram que, desde janeiro, foram apresentados 443 atestados médicos ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). Alguns desses atestados cobrem poucos dias, enquanto outros ultrapassam dois anos de afastamento.

O alto número de afastamentos impacta diretamente a folha de pagamento, pois o município precisa arcar tanto com o salário do profissional afastado quanto com o do substituto. Além disso, o absenteísmo sobrecarrega os servidores que permanecem em atividade e pode comprometer o atendimento à população.

A situação levou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MP/MS) a abrir uma investigação sobre possíveis abusos na concessão de atestados médicos na UPA de Três Lagoas. Há indícios de que alguns servidores estariam atuando em outros empregos enquanto deveriam estar afastados por motivo de saúde.

Jardel de Matos afirmou que a nova gestão identificou irregularidades e pretende adotar medidas rigorosas para coibir fraudes. “Se o servidor está doente, ele tem direito ao afastamento, mas o que não pode acontecer é o uso indevido dessa prerrogativa. Estamos falando de dinheiro público e do atendimento à população. Essa prática precisa ser combatida”, destacou o secretário.

A administração municipal também estuda criar uma equipe especializada para analisar os atestados médicos apresentados, garantindo que os afastamentos sejam concedidos apenas quando realmente necessários.