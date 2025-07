Ação para renegociação de dívidas com bancos vai até 11 de julho

Com o aumento do endividamento no Brasil, o Serasa prorrogou até o dia 11 de julho a ação especial de negociação, oferecendo descontos de até 97% e parcelas a partir de R$ 9,90 para quem busca quitar suas dívidas com bancos e financeiras. A iniciativa busca auxiliar os mais de 55 mil inadimplentes em Três Lagoas e milhões de brasileiros a recuperarem sua saúde financeira.

Dados recentes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelam que a proporção de famílias brasileiras com contas a vencer cresceu de 77,6% em abril para 78,2% em maio de 2025, marcando a segunda alta consecutiva. Em Três Lagoas, o cenário não é diferente, com 55.945 pessoas inadimplentes, e o cartão de crédito lidera o ranking das dívidas. Muitos moradores da cidade relatam dificuldades para negociar com os bancos e a falta de dinheiro para quitar os débitos.

Diante da alta adesão ao mutirão “Desbanca Serasa”, que já concedeu mais de R$ 67 milhões em descontos em Mato Grosso do Sul e fechou mais de 10 mil acordos até 27 de junho, o Serasa decidiu estender o prazo. A ação é especialmente direcionada a quem possui pendências com bancos, cartões de crédito e financeiras, que hoje representam quase 50% da inadimplência no país.