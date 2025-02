Ação rápida da Polícia Militar resulta na prisão de ladrões de fios

Soluções

Vereador Daniel alerta sobre aumento do uso de drogas e revisão do Plano Diretor em Três Lagoas

Vereador destaca preocupações com o aumento do uso de drogas em Três Lagoas, defende a criação de uma casa de recuperação pública e cobra soluções para problemas urbanos como fios soltos e revisão do Plano Diretor