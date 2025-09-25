Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Atropelamento

Acidente entre carro e duas bicicletas elétricas resulta em um adolescente ferido

Vítimas estavam seguindo para colégio quando acabaram atropelados pelo carro

Alfredo Neto

Apenas um dos adolescentes precisou ser atendido pelo Samu e o colega não sofreu nada. Foto: Alfredo Neto/RCN67.
Apenas um dos adolescentes precisou ser atendido pelo Samu e o colega não sofreu nada. Foto: Alfredo Neto/RCN67.

Na manhã desta quinta-feira (25), dois adolescentes foram atropelados no cruzamento da rua Eurídice Chagas Cruz com a rua Duque de Caxias, no bairro Vila Nova, região Norte de Três Lagoas.

De acordo com informações colhidas no local, a motorista de um Ford Ka relatou que trafegava pela rua Duque de Caxias, sentido Norte, quando parou no cruzamento, respeitando a sinalização de “pare”. Após aguardar a passagem dos veículos que seguiam pela Eurídice Chagas Cruz, ela iniciou a travessia, mas acabou surpreendida pelos adolescentes, que estavam em bicicletas, uma elétrica e outra de pedal.

A condutora afirmou ainda que os jovens teriam descido repentinamente da calçada, impossibilitando qualquer reação para evitar a colisão.

Notícias Relacionadas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, assim como agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran). Ambos os adolescentes, de 15 anos, seguiam para a Escola Estadual Fernando Corrêa, onde estudam no período matutino. Apenas um deles aceitou atendimento médico, apresentando escoriações leves, enquanto o outro dispensou socorro por não apresentar ferimentos.

A Polícia Militar esteve presente e registrou a ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos