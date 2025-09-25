Acidente entre carro e duas bicicletas elétricas resulta em um adolescente ferido

Na manhã desta quinta-feira (25), dois adolescentes foram atropelados no cruzamento da rua Eurídice Chagas Cruz com a rua Duque de Caxias, no bairro Vila Nova, região Norte de Três Lagoas.

De acordo com informações colhidas no local, a motorista de um Ford Ka relatou que trafegava pela rua Duque de Caxias, sentido Norte, quando parou no cruzamento, respeitando a sinalização de “pare”. Após aguardar a passagem dos veículos que seguiam pela Eurídice Chagas Cruz, ela iniciou a travessia, mas acabou surpreendida pelos adolescentes, que estavam em bicicletas, uma elétrica e outra de pedal.

A condutora afirmou ainda que os jovens teriam descido repentinamente da calçada, impossibilitando qualquer reação para evitar a colisão.