Acidente entre carros deixa feridos e falta de sinalização teria contribuído

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados para atender um acidente de trânsito, na manhã desta segunda-feira (31), na rua Marcondes Garcia Leal, no cruzamento com a rua Elias Abraão (antiga rua José Correa da Silveira), no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas.

O acidente teria ocorrido por volta de 7h e envolveu um carro Toyota Corolla, e, um VW Gol. No local, foi necessário o apoio do Samu para atender um dos envolvidos no acidente, que reclamava de dores, provenientes da colisão.

Segundo as informações repassadas por moradores, o motorista do Gol seguia pela rua Elias Abraão, sentido bairro-Centro, e atravessou a rua Marcondes Garcia Leal, sem se atentar que a preferencial, são das ruas que fazem a ligação com a avenida Clodoaldo Garcia, com a rua Yamagut KanKit. O motorista do Corolla, seguia no sentido avenida Clodoaldo Garcia – rua Yamagut KanKit, e teria sido surpreendido pelo carro, que repentinamente entrou na frente.

O bairro Parque São Carlos foi recentemente asfaltado pela administração municipal. Porém, algumas sinalizações de trânsito ainda não foram finalizadas e se faz necessária a implantação de redutor de velocidade próximo à Escola Municipal Carlos Eduardo Zuque.

Após o término da primeira etapa das obras de melhorias no bairro, sendo das ruas Marcondes Garcia Leal e Das Marias, foi feito por parte da prefeitura a implantação de pintura de faixas, fixação de placas de orientação de fluxo, velocidade de parada obrigatória.