Acidente na BR-158 deixa cinco pessoas feridas em Três Lagoas

Na noite de segunda-feira (15), um acidente envolvendo um automóvel Honda City e uma caminhonete Chevrolet S10 deixou cinco pessoas da mesma família feridas, na BR-158, próximo à ponte sobre o rio Sucuriú, em Três Lagoas.

A colisão ocorreu por volta das 19h30. Todas as vítimas estavam no Honda City. Entre elas, uma adolescente de 14 anos sofreu fratura em um dos braços e precisou ser encaminhada ao hospital. Os demais integrantes da família tiveram apenas ferimentos leves. Nenhum dos ocupantes corria risco de morte.