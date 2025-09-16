Acidente na BR-158 deixa cinco pessoas feridas em Três Lagoas

Na noite de segunda-feira (15), um acidente envolvendo um automóvel Honda City e uma caminhonete Chevrolet S10 deixou cinco pessoas da mesma família feridas, na BR-158, próximo à ponte sobre o rio Sucuriú, em Três Lagoas.
A colisão ocorreu por volta das 19h30. Todas as vítimas estavam no Honda City. Entre elas, uma adolescente de 14 anos sofreu fratura em um dos braços e precisou ser encaminhada ao hospital. Os demais integrantes da família tiveram apenas ferimentos leves. Nenhum dos ocupantes corria risco de morte.
Os passageiros da caminhonete S10 não foram encontrados no local no momento do atendimento. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram na ocorrência, prestando socorro e registrando o acidente.