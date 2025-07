Aclams abre inscrições para cursos de artesanato em Três Lagoas

A Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams) está com inscrições abertas para uma nova temporada de cursos de artesanato, que terão início no dia 9 de julho. As aulas serão ministradas na Casa do Artesão, localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 470, no bairro Rosa, em Três Lagoas.

Os cursos são voltados para pessoas a partir de 15 anos, interessadas em aprender novas habilidades e, ao mesmo tempo, desenvolver uma alternativa de renda extra.